Ayuntamiento de Tehuacán alerta sobre fraude por expedición de falsas Constancias de Factibilidad Ambiental a domicilio

Mediante un comunicado, se informó que el reporte fue recibido luego de que a la dueña de un establecimiento la trataron de timarla con dos mil 900 pesos, monto económico con el que obtendría el permiso.

Miriam Rodríguez

El Ayuntamiento de Tehuacán alertó a la población para no dejarse sorprender por personas desconocidas que ofrecen a domicilio constancias de factibilidad ambiental a nombre de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, pues dichos documentos no tienen validez al no ser expedidas por el área municipal.

Tras esta situación, se dio a conocer que los trámites para este tipo de permisos se realizan directamente en las oficinas que se encuentran en el Edificio Morelos, y los cobros no se hacen a domicilio, ya que deben realizarse directamente en las cajas del municipio y los cobros están debidamente fijados en la Ley de Ingresos Municipal.

De esta forma se solicitó a la ciudadanía no dejarse sorprender y antes de entregar dinero acudan a las oficinas municipales a verificar la información.