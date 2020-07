Este es el Protocolo Sanitario de la Liga BBVA MX para el regreso a los estadios

Todo aquel que participe en los encuentros, formado parte de los equipos, o participe en la cancha, tendrá la responsabilidad de evitar la propagación del Coronavirus.

Redacción

Derivado de la pandemia del COVID 19, de escuchar las recomendaciones del gobierno federal en materia de salubridad y en coordinación con los clubes de nuestras categorías, se elaboró un Protocolo de Sanidad el Retorno a los Estadios de la LIGA BBVA MX, que servirá para el inicio del Torneo, el próximo 24 de julio, mismo que se llevará a cabo a puerta cerrada.



Todo aquel que participe en los encuentros, formado parte de los equipos, o participe en la cancha, tendrá la responsabilidad de evitar la propagación del Coronavirus. El empleo de los recursos humanos en este sentido debe estar regido por la correcta ejecución del operativo de sanidad, derivado de este Protocolo, como se especifica en cada uno de los márgenes a seguir, que a continuación se detallan.



DISPOSICIONES MÉDICAS

Los médicos de cada uno de los clubes serán los responsables de organizar los exámenes, así como de documentar resultados, aunque no necesariamente ellos ejecutarán las pruebas. La LIGA MX no manejará ningún dato personal, esto será responsabilidad de los clubes, solo se manejará información anónima a nivel estadístico. Hay que destacar que los oficiales de cada encuentro (Árbitros, Personal del VAR y Comisarios), deberán también cumple con la realización de exámenes médicos correspondientes.



Las medidas de sanidad básica en los estadios también comprenderán que se debe evitar todo tipo de contacto físico, se debe mantener la sana distancia, el lavado de manos constante, uso de gel desinfectante, no tocarse la cara, realizar el estornudo de etiqueta, así como el uso obligatorio de cubrebocas.



RESPONSABILIDAD CLUB LOCAL

Cada club deberá elaborar un plan de trabajo para el regreso del futbol a su estadio, conteniendo las medidas de sanidad a nivel estatal, municipal y federal; se deberá enviar copia de este mismo documento a la LIGA MX. Se deberá llevar a cabo un Programa de Capacitación para el personal que intervenga por parte del equipo en cuestión.



Se deben sanitizar las áreas a utilizarse para el día del partido, así como instalar un área médica con personal capacitado; enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad, colocar en lugares visibles infografías sobre las acciones de sanidad a realizar, instalar proveedores sanitarios en los ingresos del estadio, contar con dispositivos suficientes de productos desechables para la limpieza personal.



ESTADIOS

Los estadios en uso se dividirán en tres zonas y se identificarán claramente:



Zona 1: Área de estacionamiento de autobuses, vestidores y cancha, donde solamente se permitirá el ingreso de jugadores, cuerpo técnico, oficiales de partido, personal médico, personal de seguridad, baloneros, jardineros, vallas electrónicas, técnico del VAR y personal autorizado de medios de comunicación.

Zona 2: Área de tribunas, palcos para directivos de Clubes, cabinas de transmisión de TV y radio, donde sólo se permitirá el ingreso de directivos, comentaristas y personal seguridad.



Zona 3: Área exterior del estadio, donde solo podrá estar la seguridad del estadio y las unidades de la transmisión de la señal de TV y VAR.

Un máximo de 300 personas será permitido en los estadios y sus alrededores al mismo tiempo. Para asegurar este límite específico, todos los grupos deberán reducirse a un mínimo. Los aficionados no podrán estar presentes en ninguna de estas zonas, ni tampoco se permitirán familiares de jugadores ni directivos. Un máximo de alrededor de 100 personas será permitido en cada zona al mismo tiempo. No será posible redistribuir el número de personas en varias zonas.



Se recomendó, que al ingreso de los vestidores se coloquen despachadores de gel con base de alcohol al 60% y bolsas biodegradables, en las que jugadores y árbitros puedan guardar la ropa deportiva utilizada. Al ser el vestidor una zona de alto riesgo de transmisión para jugadores, cuerpo técnico y directivos, se deberá reducir la presencia y acceso de personas ajenas a cada Club.



OFICIALES DE SANIDAD Y SEGURIDAD

Será responsabilidad del Director de Seguridad y/o el Director de Sanidad, diseñar un Plan de Trabajo y un Programa de Capacitación, que incluya a todo el personal del Club y del estadio, para regresar a la nueva normalidad.

Se deberán mantener reuniones de trabajo con el objetivo de informar de las medidas adoptadas en cuanto al Protocolo de Sanidad y Regreso a los Estadios; así como las medidas de seguridad y otras cuestiones que el Director de Seguridad y/o el Oficial de Sanidad crean oportuno comunicar. Ambos oficiales convocarán a cuantas reuniones crean necesarias para informar del dispositivo y de las funciones asignadas en el mismo.



LLEGADA Y SALIDA DEL ESTADIO

Los autobuses de traslado serán siempre los mismos y permanecerán en una zona reservada de aparcamiento del hotel y/o lugar de concentración. Deberá realizarse una limpieza exhaustiva con desinfectantes a todo el espacio interior del autobús. El vehículo dispondrá de expendedores de gel con base de alcohol al 60% a disposición de los jugadores y el cuerpo técnico. Se utilizarán dos autobuses por cada Club para trasladarse y poder cumplir con la disposición de sana distancia.



Los miembros del equipo a su llegada llevarán en todo momento los elementos de protección necesarios (mascarilla). Al llegar al vestidor, en la puerta, deberán retirarse el cubrebocas y aplicarán en las manos gel con base de alcohol al 60%. Se recomienda que al ingreso de los vestidores se coloquen despachadores de gel y bolsas biodegradables, en las que jugadores y árbitros puedan guardar la ropa deportiva utilizada. Al ser el vestidor una zona de alto riesgo de transmisión para jugadores, cuerpo técnico y directivos, se deberá reducir la presencia y acceso de personas ajenas a cada Club.



Será importante dejar un espacio de asiento en el vestidor entre jugadores o mantener una distancia de por lo menos a 2 metros. Deberá evitarse la aglomeración en las regaderas estableciendo un orden para su acceso y salida. En caso de ser posible, se recomienda que el baño sea en la habitación del hotel. No se deberá permanecer más de 40 minutos en el vestidor.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No se permitirá, en el inicio del Torneo, el ingreso de medios de comunicación sin derechos de transmisión para reducir el flujo de personas en el estadio, conservar la sana distancia y reducir el riesgo de contagio para todos. El ingreso a los estadios de reporteros y reporteros gráficos sin derechos de transmisión será gradual conforme avance el torneo y de acuerdo con la situación sanitaria del país. Se informará, a través de los Clubes, cuando los reporteros de los distintos medios de comunicación puedan ocupar el palco de prensa nuevamente.



La LIGA MX y los Clubes locales y visitantes enviarán 10 fotografías del partido para los distintos medios de comunicación. Material enviado al medio tiempo y al final de los partidos para agilizar el trabajo de las redacciones. Incluyendo material de ambos equipos por igual. La entrega de alineaciones deberá hacerse de forma digital a los representantes de los medios de comunicación.



Sólo el reportero de cancha de la televisora dueña de los derechos tendrá un lugar asignado junto a la banca, guardando la sana distancia, dicho lugar será acordado en la junta previa entre el Productor de TV y el Comisario. En todo momento deberá de respetar dicho lugar, durante el partido. En caso de haber otros comentaristas de televisión, estos deberán de ubicarse detrás de las porterías.