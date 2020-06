TEEP ordena al Ayuntamiento de Tehuacán pago de dietas retenidas a regidor

El funcionario señaló que el Tribunal otorgó 10 días hábiles al municipio para que se otorgue en una sola exhibición el sueldo correspondiente a 7 meses, siendo un monto de 26 mil pesos lo que perciben quincenalmente

Miriam Rodríguez

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ordenó al ayuntamiento de Tehuacán realizar el pago de las dietas retenidas al regidor de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Villarreal Hernández, por lo que la Tesorería Municipal analiza el monto económico que se erogara.



El funcionario señaló que el Tribunal otorgó 10 días hábiles al municipio para que se otorgue en una sola exhibición el sueldo correspondiente a 7 meses, siendo un monto de 26 mil pesos lo que perciben quincenalmente los regidores.



Indicó que procederá por la vía legalmente que corresponda, luego de que se le diera la razón de que se violaron sus derechos político electorales, por lo que interpondrá una denuncia penal contra quienes fungieron e hicieron esos agravios, entre los que se encuentran la ex tesorera, ex directora de recursos humanos, tesorero actual, el director de recursos humanos actual y el ex contralor municipal.



Agregó que en el caso del ex Secretario violento su derecho de petición, pues siempre lo bloqueo argumentando que no estaba justificado lo que solicitaba.