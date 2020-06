Madre pide solidaridad de poblanos y poblanas para salvar la vida de su hija

Hace dos semana te presentamos la historia de Mina, una pequeñita de tan sólo 2 años que requiere de una cirugía urgente para retirar un tumor benigno que tiene en la cabeza, mismo que le fue detectado desde hace más de un año, la contigencia sanitaria complica aún más el panorama.

Karmina Isabella Pérez Flores, de 2 años, no pudo ser intervenida quirúrgicamente el 15 de junio, porque su mamá no pudo recabar el dinero que se necesita para cubrir la imagen.



Dicho padecimiento provoca una fisura en el cráneo y además compromete una arteria, lo que puede traer graves riesgos para la salud de Mina; así lo explica su mamá, Karina.



“El presupuesto que tenemos estimado es de 110 mil pesos puede bajar porque el hospital ya me ofreció un descuento pero aún necesitamos entre 90 y 100 mil pesos”, dijo la mamá.

Si usted quiere apoyar, puede comunicarse al número: 2226075861, con Karina Pérez.



También puede depositar al numero de cuenta Compartamos Banco: 0112010229.