INAI presenta el libro La Agenda Democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro

Redacción

Integrantes del Grupo Oaxaca, impulsor de la primera Ley Federal de Transparencia, advierten retrocesos a la democracia mexicana y llaman a la defensa de los organismos garantes del derecho de acceso a la información como contrapesos del poder y para vigilar el desempeño de las autoridades, durante la presentación del libro La Agenda Democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro.

En la obra, impulsada por el Comité Editorial del INAI, los integrantes del Grupo Oaxaca relatan las decisiones iniciales que tuvieron que tomar para impulsar la agenda del derecho de acceso a la información, las labores relacionadas con la redacción de una propuesta de ley que cumpliera con los estándares internacionales, así como la tónica de las discusiones con representantes del Gobierno Federal en aquel entonces, los miembros del Congreso de la Unión, así como otros actores políticos relevantes.

La Ley Federal de Transparencia es resultado de la exigencia social y marcó un hito importante en la consolidación del derecho de acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana, por eso hoy más que nunca esta obra cobra relevancia pues es producto de una larga lucha colectiva, en la que participaron sociedad civil, académicos, periodistas e investigadores.

El Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que la creación de instituciones como el IFAI y el INAI no se pueden atribuir a la inspiración de un gobierno de izquierda o de derecha, “ninguno de los tres sexenios, ni el de Fox, ni el de Calderón ni el de Peña Nieto hicieron lo que se logró con estas instituciones”, pues son resultado de más de tres lustros de lucha ciudadana para convencer al Congreso de la Unión de la conveniencia de estas instancias para garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia.

“El artificio no es de ninguna manera un objetivo siniestro contra quien ejerce el poder hoy y mañana; es simple y sencillamente, nada más y nada menos, un contrapeso absolutamente indispensable para que, quien gobierna, haga mejor lo que prometió hacer, porque tendrá ahora certidumbre y certeza”, apuntó.

A su vez, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del Comité Editorial del INAI, aseguró que la obra plantea la necesidad de mantener el espíritu que impulsó a las y los integrantes de Grupo Oaxaca para continuar avanzando en la apropiación del derecho a saber por parte de la población, pues es un derecho humano que permite a todas y a todos exigir a las autoridades rendir cuentas.

Indicó que, en el horizonte político y social, que se mueve de manera vertiginosa, se inscribe la presencia pública y el desempeño institucional del INAI, una de las instituciones más jóvenes y emblemáticas del Estado mexicano. “Por eso es importante que ese origen democrático y ciudadano lo cuidemos, lo preservemos y continuemos en este compromiso con la sociedad para cuidar y proteger a las instituciones del Estado mexicano, pero sobre todo para garantizar los derechos humanos, el derecho a saber y a proteger los datos personales de la ciudadanía”, sentenció.

“Quienes integramos el órgano máximo de dirección del INAI estamos conscientes de estos desafíos y tengan por seguro que, desde nuestro ámbito de competencia, continuaremos garantizando el derecho de acceso a la información relacionado con la actividad pública, la actividad gubernamental sobre esos temas, como lo hemos hecho en diversas resoluciones, en distintas épocas y que no solamente tiene que ver con los medios de impugnación, sino con impulsar otros esquemas de transparencia proactiva para seguir fortaleciendo el diálogo y reflexión y para la construcción de una ciudadanía más participativa”, subrayó.

El coordinador de la obra, Juan Francisco Escobedo Delgado, Director de Seguimiento de Cumplimientos del INAI, aseveró que los derechos y las libertades tuteladas por las leyes y por el INAI corren un severo peligro, ya que el país atraviesa “un proceso de regresión autoritaria”, por lo que consideró importante defender la autonomía y preservación de los órganos constitucionales del Estado mexicano.

“Es importante la defensa, la promoción con el rediseño que quieran, pero es importante plantearse a nivel de la sociedad en todos los segmentos sociales, en las élites políticas, en las élites gobernantes, en la nueva generación qué vamos a privilegiar de cara al futuro, el conflicto o la cooperación, la relación amigo-enemigo o la relación adversarios temporales; el país está sometido a una severa tensión”, apuntó.

Jorge Islas López, Cónsul General de México en Nueva York, resaltó que la experiencia del Grupo Oaxaca es el primer antecedente de una iniciativa ciudadana que culminó en una ley, misma que fue aprobada prácticamente por unanimidad en el Congreso; esta situación marcó la pauta para que las nuevas generaciones abreven de este intento por darle fortaleza, sensatez y causa común a la democracia constitucional.

“Sin acceso a la información, sin transparencia no hay democracia posible, este es el ejemplo de lo que puede ser hacia futuro, para nuevas generaciones, un ejercicio que deben mantener, cuidar y proyectar, a fin de que tengamos mejores momentos y sea un estándar de vida regular para que las instituciones sepan que siempre serán observadas, fiscalizadas y controladas por lo que la ley establece como una causa de interés común”, apuntó.

Issa Luna Pla, Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que el acceso a la información en México ha servido como un gran contrapeso para el combate a la corrupción en diferentes gobiernos. Ha sido necesario fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información como un elemento fundamental de defensa para la sociedad.

“Hemos comprobado a lo largo de esta historia también que los órganos garantes, no solamente el INAI, sino los 32 órganos garantes del acceso a la información y de la transparencia en México, han sido un contrapeso y por lo menos una insistente presión hacia los sujetos obligados para transparentar sus funciones”, expresó.

Jenaro Villamil, Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, destacó que la obra es un punto de referencia para actualizar la agenda del derecho de acceso a la información, de la protección de datos personales y del servicio ciudadano y abordar temas pendientes como los derechos de las audiencias y la protección a informadores, periodistas y comentaristas.

“… esta publicación, La Agenda Democrática del Grupo Oaxaca, es muy útil para quienes quieran ver el ángulo jurídico y el ángulo de derecho de acceso y de cómo se construyó la negociación con el Gobierno, con los partidos, sobre todo en el escenario del Congreso”, comentó.

Salvador Nava Gomar, ex Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Consultor, consideró que la agenda democrática del país está en riesgo debido a los ataques en contra de los organismos autónomos, en especial, el INAI y el INE; sin embargo, recordó que las instituciones de transparencia nacieron porque, ante una “autoridad cerrada y cleptocrática”, no se podía garantizar el derecho de petición contemplado en el artículo octavo de la Constitución mexicana, por lo que no se puede dar marcha atrás.

Roberto Rock Lechón, Director General de La Silla Rota, señaló que el trabajo realizado por el Grupo Oaxaca “no fue un relámpago en la noche, no fue un momento fundacional, sino que recogió una enorme experiencia y un enorme esfuerzo, especialmente de la sociedad civil”.

También expresó su postura respecto a los ataques a los organismos autónomos “por supuesto que me preocupa los posicionamientos del Presidente López Obrador, me preocupa su distancia, su confrontación con los órganos autónomos de todo género, muy particular el INE y el ahora INAI”, subrayó.

Luis Ernesto Salomón Delgado, Académico y Abogado, se pronunció por la defensa del derecho a saber, así como de las instituciones encargadas de garantizarlo que tuvieron su origen en la lucha del Grupo Oaxaca y a lo largo de 20 años se han consolidado y transformado al país.

“En el proceso del Grupo Oaxaca fue profundamente enriquecedor para saber que hay un espíritu democrático tolerante, porque todos los que estamos aquí tenemos una formación, una edad y condiciones diferentes, pero pusimos por encima de todo, el interés de defender la libertad, de defender la democracia, de defender el derecho a saber, y lo hicimos con toda la pasión y entusiasmo”, asentó.

Luis Javier Solana, fundador del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, recordó que el país, en ciertos momentos, enfrentó dificultades para poder hacer la operación de la información libre, “por ejemplo, cuando sindicamos a las columnas periodísticas de Manuel Buendía, de Miguel Ángel Granados Chapa y de José Luis Mejías, cuál fue la respuesta, matarnos a Manuel Buendía en la esquina de Insurgentes y Reforma”.

“La libertad de expresión, en ese momento, se tambaleó enormemente; entonces, es una pelea que hay que seguir dando a lo largo del tiempo. Hay que seguir de alguna manera firmes en nuestros propósitos de libertad de expresión, de acceso a la información”, exhortó.

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov reseñó el contenido de los capítulos que integran la obra, destacando la relevancia de cada una de las visiones y aportaciones de los autores, integrantes del Grupo Oaxaca, en la construcción de la democracia, el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.

Monterrey Chepov agradeció a todos sus aportaciones y reconoció su labor como “constructores de los cimientos de uno de los pilares fundamentales que tenemos que cuidar con severidad, de uno de los pilares fundamentales de esta democracia que tanto esfuerzo le ha costado, a lo largo de bastante tiempo, a la sociedad mexicana”, señaló.

El libro La Agenda Democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro, se puede descargar de manera gratuita en: http://inicio.inai.org.mx/PublicacionesComiteEditorial/GrupoOaxaca_digital_ok.pdf