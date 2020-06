IMSS pide a pacientes trasplantados protegerse durante emergencia por Covid – 19

Aproximadamente, al año, la UMAE “San José” realiza 110 trasplantes de riñón, 36 trasplantes de médula ósea; y el número de córneas trasplantadas es variable, entre 80 y 100.

Redacción

Ante la emergencia sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda a los pacientes trasplantados extremar precauciones para salvaguardar su salud, refirió Michel Martínez López, jefe de servicio de trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) “San José”.

El especialista comentó que, para la gran mayoría de pacientes, lograr ser receptor de un trasplante de órgano es una alternativa de vida para ellos. Todo el año se realizan campañas para concientizar a la población e invitarlos a que voluntariamente se sumen a la lista de donantes de órganos.

Durante la emergencia sanitaria, los programas de trasplante a escala nacional y estatal están temporalmente suspendidos, con el fin de evitar riesgos en la salud de los pacientes. Antes del inicio de la pandemia, en este año, se realizaron 27 trasplantes de riñón, 10 de médula ósea y 21 de córnea.

Como reconocimiento a los médicos y a quienes forman parte de las historias de éxito, una de las beneficiadas, Katia Michelle compartió que después de nueve meses de diálisis, y gracias a que su madre tomó la decisión de donarle un riñón, tomaron cuidados especiales con una dieta rigurosa, y posteriormente fueron referidas al Hospital “San José”, dónde se realizó exitosamente el trasplante de riñón.

Katia enfatizó que, a sus 27 años, se encuentra muy bien y realiza su vida de una manera normal, con sus medicamentos y bajo las recomendaciones de los médicos. Gracias a todo ello, no ha tenido la necesidad, en cuatro años, de volver al hospital por problemas renales.

“Cuando me dieron la noticia, sinceramente creía que iba a morir, estaba incrédula, ya que mi abuelita había fallecido durante su tratamiento de diálisis”. Quienes me impulsaron y me reanimaron fueron mis padres, “existe una solución y vamos a hacer hasta lo último. Todo este proceso fue una bendición, nos cambió la vida para bien, todos hicimos dieta, cambiamos hábitos e incluso nos unimos más como familia”, agregó.

El médico cirujano subrayó que, ante la pandemia, existen varias recomendaciones que se resumen en cuatro: “quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa y quédate en casa”.

El primer quédate en casa, sería el no salir a ningún lado a comer o pasear; el segundo, pedir apoyo a un familiar para que realice las compras necesarias, y desinfectar todo al regresar al hogar; el tercero involucra el lavado de manos constantemente, desinfectar todas las superficies y espacios para mantener la casa limpia; por último, no recibir visitas, ya que cualquiera que ingrese puede ser portador y poner en peligro su salud.

“Cuídense mucho, ya que ustedes son pacientes especiales, si tuvieron una nueva oportunidad de vida, hay que cuidarla para que sea duradera”. Si por alguna situación deben visitar a su médico, háganlo, pero con todos los cuidados correspondientes, añadió Martínez López.