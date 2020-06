Pearl Jam presentará en vivo su nuevo álbum “Gigaton” esta noche en concierto de caridad contra Covid – 19

El evento se transmitirá por Amazon, en la plataforma Twitch, y tiene como finalidad la recaudación de fondos, con las cuales apoyar a organizaciones que a su vez brindan asistencia a personas afectadas por la pandemia.

Redacción

La banda de grunge oriunda de Seatle, Pearl Jam, participará en el All In WA: A Concert for Covid – 19 Relief.

El evento se transmitirá por Amazon, en la plataforma Twitch, y tiene como finalidad la recaudación de fondos, con las cuales apoyar a organizaciones que a su vez brindan asistencia a personas afectadas por la pandemia.

En México, se transmitirá a partir de las 21:00 horas, en la plataforma previamente referida.

La meta es la recaudación de 25 millones de dólares a través de donaciones.

En el All In WA: A Concert for Covid19 Relief se suman artistas como The Black Tines, Dave Matthews, Macklemores, Brandi Carlile, Sir Mix – A – Lot, y Mary Lambert.