‘Quiero afianzarme en el Máximo Circuito’: Escoto

Redacción

Amaury Escoto se convirtió en el nuevo refuerzo del Club Puebla, y el jugador ya está con la escuadra de La Franja para alistarse rumbo al Apertura 2020.

El delantero tuvo un paso por Lobos BUAP, por lo que ya algunas personas ya lo conocen. El reto es en adaptarse rápidamente para intentar ganarse un lugar en el club poblano.

“Conozco un poco de la gente de aquí. Se me hizo algo interesante de llegar a Puebla, de afianzarme de una vez por todas en el Máximo Circuito. Me recibieron bien, los entrenadores y compañeros me han hecho sentir cómodo, es parte importante para llevarme bien con ellos”, dijo.

El objetivo es claro, y es intentar calificar para estar en la lucha por el campeonato.

“Todos tenemos el objetivo de estar en Fase Final, ahí es un torneo diferente, todo puede pasar. La mente está puesta en llegar a esa instancia”, comenta.

Sobre la labor de entrenamientos en casa por la pandemia provocada por el COVID-19 comentó lo siguiente:

“Es difícil entrenar desde casa, y no hacer lo que nos gusta. Es nuestra vida, hay que adaptarse y hacer caso a las recomendaciones. Son tiempos difíciles, pero pasará, después de esto tenemos que hablar aún más”, finalizó.

* Con información de Club Puebla.