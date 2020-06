Inicia reapertura parcial de servicios de emisión de pasaportes

A partir del 1 de julio de 2020, cuatro delegaciones se suman a las veinte oficinas abiertas el día de hoy. Lo anterior en estricto apego a las disposiciones de las Secretarías de Salud federal

Redacción

Los servicios de emisión de pasaportes, legalización de documentos públicos y atención de casos de protección consular a mexicanos en el exterior continúan su apertura parcial.

A partir del 1 de julio de 2020, cuatro delegaciones se suman a las veinte oficinas abiertas el día de hoy. Lo anterior en estricto apego a las disposiciones de las Secretarías de Salud federal y estatales en el marco de la emergencia sanitaria.



Las delegaciones foráneas que abrirán el 1 de julio de 2020 son:



• Morelia, Michoacán.

• San Luis Potosí, San Luis Potosí.

• Tapachula, Chiapas.

• Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Las citas se podrán programar en el Centro de Contacto, disponible en el número telefónico 800 80 10 773, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.



Con el objeto de ofrecer mayores alternativas de atención, se ha reactivado el portal de citas por internet en la dirección electrónica https://citas.sre.gob.mx Este es el único sitio autorizado y es completamente gratuito.



Se reitera a los usuarios la importancia de evitar fraudes y no realizar pagos ni depósitos a cuentas personales o bien en tiendas de conveniencia para obtener una cita de trámite de su pasaporte.



El ingreso a las sedes de las delegaciones de la SRE para realizar el trámite de pasaporte debe cumplir el siguiente protocolo:



• Acudir obligatoriamente con cita previa programada, 15 minutos antes de la misma.

• Portar cubrebocas y aplicar gel antibacterial.

• Se sugiere usar una careta de acrílico y guantes de látex.

• Se tomará la temperatura al ingreso a la oficina.

• Mantener 1.5 m de distancia entre personas.

• No se permitirá el acceso a quienes presenten síntomas de enfermedad respiratoria.



En la asignación de citas se priorizarán las emergencias médicas, académicas, laborales y de protección consular. Se exhorta a no solicitar cita de no encontrarse bajo alguno de estos supuestos.



Para las entidades federativas donde las delegaciones de la SRE seguirán en suspensión de actividades, se ratifica que está a su disposición el correo dgdelegaciones@sre.gob.mx para la atención de casos de emergencia, especialmente, aquellas de carácter médico, laboral, académico y de protección consular.



Dependiendo del semáforo de riesgo emitido por las Secretarías de Salud federal o estatales, se podrá reiniciar o suspender el servicio en las delegaciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los inconvenientes causados a los usuarios por la suspensión del servicio de pasaportes debido a la contingencia sanitaria. No obstante, reitera su amplia disposición para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, en apego a las disposiciones de las autoridades de salud.Contesta nuestra encuesta de satisfacción.