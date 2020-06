Iker Casillas declina a contender por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol

A través de un comunicado, el también excancerbero de la selección española de balompié consideró prudente retirarse de la contienda ante la actual situación que se vive en dicho país.

El exportero del Real Madrid, Iker Casillas, renunció a su candidatura para la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A través de un comunicado, el también excancerbero de la selección española de balompié consideró prudente retirarse de la contienda ante la actual situación que se vive en dicho país.

“El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo piano. Creo que es el momento de sumar y no dividir, porque el fútbol y la sociedad lo necesitan. En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental”, expuso en un comunicado.

Pese a ello, no descartó contender nuevamente a dicho cargo en un futuro, cuando haya un “proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español”

“Me pongo a disposición del CSD, RFEF, La Liga, AFE y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar de mi parte y estaré encantado en poder colaborar por el bien del fútbol. Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante”, concluyó..