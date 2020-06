Por la emergencia sanitaria COVID-19, el IMSS ha atendido mil 379 llamadas para la atención en salud mental

En el número 800 2222 668, opción 4, personal del IMSS en psiquiatría y psicología brinda acompañamiento, técnicas de relajación y psicoeducación para intervenir en momentos de crisis

Como parte del Plan de Acción en Salud Mental que implementó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la emergencia por COVID-19, la línea de Orientación Médica Telefónica ha recibido mil 379 solicitudes de atención e información sobre salud mental de derechohabientes y trabajadores del personal de salud, entre el 25 de mayo al 11 de junio.

En el número 800 2222 668, opción 4, personal del IMSS en psiquiatría y psicología brinda acompañamiento, técnicas de relajación y psicoeducación para intervenir en momentos de crisis, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Del total de las llamadas recibidas, en el 93 por ciento el tiempo de espera ha sido de menos de 20 segundos; se brindó orientación psicológica en todos los casos requeridos y los principales motivos de solicitud de atención fueron por ansiedad, trastornos del sueño, miedo, estrés, irritabilidad, tristeza, depresión, ideación suicida, adicciones y violencia, entre otros.

La edad de las personas que llaman a la línea de Orientación Médica Telefónica va de los 19 a los 83 años, y la necesidad de atención psicológica se clasificó como leve en el 39 por ciento de los casos, 57 por ciento fue moderada y tres por ciento como severa. En este servicio no se atienden urgencias.

Se recomienda a las personas interesadas en recibir orientación e información en salud mental a través de este servicio, que tengan a la mano su Número de Seguridad Social, el cual se puede obtener en la página www.imss.gob.mx/imssdigital y en la aplicación IMSS Digital para teléfonos celulares y tabletas.

Algunos de los principales mensajes y opiniones de los usuarios que han llamado a la línea del IMSS, son: “En lo personal la sentí muy profesional, pero siempre siendo sensible y emotiva conmigo, lo cual me hizo sentir cómoda para poder hablar”; “Percibí la atenta escucha de la psicóloga, sin prisa y con empatía”; “Dio respuesta a las inquietudes que le manifesté del aislamiento y no poder visitar a mis padres, me dio sugerencias para seguir en contacto diario y hacer videollamadas”; “Me explicó cómo hacer ejercicios de respiración”

Cabe destacar que el Plan de Acción en Salud Mental, además de la línea de Orientación Médica Telefónica, brinda acciones de apoyo personalizado a derechohabientes y trabajadores de la Institución en los 184 hospitales de reconversión del IMSS que atienden pacientes con COVID-19.

También se otorga atención y seguimiento al personal de salud por los Servicios de Promoción y Prevención a la Salud de los Trabajadores del IMSS, para reforzar la promoción de la salud mental con el envío de infografías por correo electrónico y a través de las redes sociales y página oficial de Instituto (información que está disponible para todo el público), capacitación del personal mediante cursos en línea y la reactivación de la consulta psiquiátrica y psicológica en segundo y tercer nivel de atención.