En Puebla, primero la vida y la salud, luego la reactivación de sectores automotriz y de la construcción

Miriam Espinoza

Tras reconocer que puede haber consecuencias políticas, el Gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que ya fue firmado el decreto en el que se establece que no hay condiciones en Puebla para que retomen actividades los sectores automotriz y de la construcción.

En su conferencia de prensa matutina virtual, señaló que si bien la economía es importante, es aun más importante la salud y la vida, por lo que su administración seguirá adoptando las decisiones que corresponden a esta administración estatal y dijo que como mandatario estatal seguirá guiándose por dos principios, la honestidad y la buena fe.

“Es el papel que me tocó jugar señores. Tengo la convicción que va a ser muy complejo su cumplimiento, de ante mano digo que no voy a confrontar a la sociedad porque no quiero llevarlos a un estado de crisis. Los llamo a la responsabilidad a que seamos más responsables ente este escenario”, dijo.

Barbosa Huerta reconoció la importancia de estos dos sectores, pero un escenario de regreso va a llevar a un esquema de contagio que los puede llevar a ellos a que decidan parar y un paro obligado por esas condiciones.

Reiteró que no habrá confrontaciones con quienes decidan retomar actividades, “porque no quiero llevarlos a un estado de crisis. Los llamo a la responsabilidad a que seamos más responsables ente este escenario”.

En este contexto, el Gobernador hizo un llamado a las autoridades municipales para que se sumen a la estrategia de salud en Puebla, y de esta forma se puedan poner en marcha esquemas de visita casa por casa para conocer de primera mano posibles casos de contagio.

El decreto se publicará en las próximas horas en la gaceta oficial del estado de Puebla.