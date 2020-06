“BOA poblana” no frenará estrategia sanitaria en Puebla: Miguel Barbosa

Dijo que en la “Boa Poblana” hay personajes como rectores, funcionarios y exfuncionarios públicos, así como dirigentes de partidos políticos que se encargan de hacer guerra sucia.

Miriam Espinoza

Puebla se ubica entre los estados donde no se minimizan los casos de desapariciones y se tienden las demandas de sus ciudadanos; así lo afirmó el Gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, al destacar que la guerra sucia mediática no va a desestabilizar la estrategia sanitaria en el marco de esta contingencia.

En este sentido, refirió que “La Boa” tiene personajes conocidos en Puebla que se encargan de hacer guerra sucia a su persona y a su gobierno.

Destacó que entre ellos se encuentran rectores, funcionarios y exfuncionarios públicos, así como dirigentes de partidos políticos que se encargan de hacer guerra sucia a su persona y a su gobierno.

En este sentido enlistó a los rectores de la BUAP y la UDLAP, al exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, un dirigente empresarial que dirige un despacho de gestión “al que le perdonan los impuestos y sirve de gatillero declarativo”, además de dirigentes políticos, mujeres y hombres.

Subrayó que este es un gobierno que junto con la Fiscalía General del Estado hace esfuerzos institucionales para localizar a personas desaparecidas, acciones estrategias, equipos que se dedican a eso y no hay movimientos en Puebla, como muchos quieren hacerlo creer, para reclamar la desaparición de personas.

“Las declaraciones mal intencionadas de personas que las deforman, que las voltean y que les ponen cargas negativas, no me afectan ya quisiera tener la ayuda de la presidenta municipal que con un estado de fuerza de 2 mil policías que no ha hecho ninguna acción para que aparezca una persona desaparecida”, sentenció.

En este contexto, señaló que el jueves inicia operaciones el portal de transparencia en materia Covid, el cual estará a disposición de todos los ciudadanos, “porque no hay nada que ocultar, ninguna compra que ocultar”, dijo.