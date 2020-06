AMLO aplaude posibilidad que recomendaciones de la CNDH sean vinculantes

Durante su rueda de prensa “mañanera” este lunes 8 de junio, el mandatario dijo que dicho planteamiento deberá someterse a un análisis que determine su viabilidad.

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, celebró la propuesta para que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sean vinculantes, pues ello garantizará que haya justicia.

López Obrador enfatizó que dicha situación permitiría la impartición de justicia de una manera eficaz, pero con respeto a los derechos humanos

“La recomendación es un proceso que lleva mucho tiempo, y muchas veces no se hace justicia. Antes se emitían recomendaciones, pero no se cumplían, no había justicia”, declaró.