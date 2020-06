Será en línea el exámen de admisión al Instituto Tecnológico Superior de Libres

Iván Guerrero Flores, encargado del Departamento de Difusión, dijo que dicha decisión se tomó para evitar la concentración de personas; sin embargo, las fechas que estaban pactadas no sufrieron ningún cambio

Laura Hernández

Debido a la contingencia sanitaria que se está enfrentando, y siguiendo con los protocolos emitidos por las autoridades de salud y educativas, el Instituto Tecnológico Superior de Libres anunció que el examen de admisión 2020 se hará en la modalidad en línea.

Iván Guerrero Flores, encargado del Departamento de Difusión, dijo que dicha decisión se tomó para evitar la concentración de personas; sin embargo, las fechas que estaban pactadas no sufrieron ningún cambio manteniéndose como se dieron a conocer en primera instancia, es decir, el 4 de julio para el sistema mixto y 1 de agosto para el sistema escolarizado.

Comentó sobre otra medida que se implementara para apoyar a los aspirantes que no cuenten con las herramientas para realizar el examen en línea

“Para aquellas personas que no tengan la posibilidad de poderlo realizar en línea, por cualquier motivo que al mejor en su población no hay internet o no cuentan con un equipo de cómputo para poder presentar el examen se está implementado poder realizar el examen dentro de las instalaciones del tecnológico, pero solamente son lugares específicos son pocos lugares los cuales se van a habilitar para que lo puedan hacer dentro de las instalaciones siempre y cuando tomando todas las medidas de sana distancia”, expuso

Por último, comentó que todavía se encuentran distribuyendo fichas en línea para las 7 ingenierías con las que cuenta la casa de estudios si embargo para solicitar mayor información sobre el proceso de admisión en línea se pueden comunicar al teléfono 276 47 3 08 28 o 276 47 3 08 77 extensión 124.