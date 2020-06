Negocios poblanos se preparan para evitar recepción de billetes falsos

De acuerdo con algunos comerciantes, la textura y tamaño de los billetes son algunos puntos a los que prestan atención; aunque, cuando el billete parece auténtico, es cuando usan dichos mecanismos

David Portillo

Para evitar el pago con billetes falsos, en diversos negocios han tomado la medida de revisarlos con luz ultravioleta, o con un plumón.

Explican que clientes desconocen que tienen papel moneda apócrifo; en ocasiones, algunas personas lo hacen con toda la intención.

De acuerdo con algunos comerciantes, la textura y tamaño de los billetes son algunos puntos a los que prestan atención; aunque, cuando el billete parece auténtico, es cuando usan dichos mecanismos para corroborar su originalidad.

Reconocieron que en algunos casos las personas se notan nerviosas al pagar y es cuando se dan cuenta de que su dinero no tiene validez. No obstante, aceptaron que no pueden retener los billetes ilegales y son devueltos a las personas.