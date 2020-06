Leones Negros quiere regresar a la Primera División de la Liga MX

El equipo emitió a través de sus redes sociales un comunicado, en el que cuestionó si el titular del máximo órgano del soccer en la nación, Yon De Luisa, si existe alguna “traba” contra ellos.

Redacción

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara solicitaron a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) de manera crítica y enérgica regresar a la Primera División de la Liga BBVA MX, el máximo circuito del balompié en la República Mexicana.

El equipo emitió a través de sus redes sociales un comunicado, en el que cuestionó si el titular del máximo órgano del soccer en la nación, Yon De Luisa, si existe alguna “traba” contra ellos.

Se expuso que la petición surge nuevamente partir de los rumores que se han generado en los medios de comunicación acerca de la posibilidad de cambios de sede de equipos de la Liga Mx, la participación de equipos del ascenso en la Liga Mx, la presión de FIFA por desaparecer la multipropiedad e incluso expandir la Liga Mx a más equipos.

Asimismo, se mencionó que “a pesar del fracaso deportivo, Leones Negros fue un éxito comercial y financiero en la Liga Mx, siendo incluso la tercer mejor afición en el apertura 2015 por el promedio de entradas a los partidos de local, solo después de América y Tigres de acuerdo a los propios números de la Liga Mx”.

Al respecto, acusaron que se han solicitado por distintas vías la oportunidad de regresar a la Liga BBVA MX, sin que ello se concretara.

“…¿Es Leones Negros de la Universidad de Guadalajara una institución non grata para el futbol mexicano? ¿Cuál es el tipo de inversionistas o institu ciones que están buscando para acabar con la multipropiedad o expandir la Liga Mx? ¿Usted como presi dente cree que el proyecto de Leones Negros es una opción para la Liga Mx? De no ser asl ¿Qué se necesita para poder ser considerados? Le agradezco mucho su atención a la presente…”, fue el texto en el que cuestionó sobre los motivos por los cuales no les permiten regresar.