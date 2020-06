¡A pedalear! Este 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta

En abril de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como el día para generar conciencia sobre dicho vehículo, y sus aportes a la movilidad, salud y ecología.

Redacción

Este 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha para que los países presten una atención especial a dicho medio de transporte en las estrategias de desarrollo intersectoriales, y a que incluyan en las políticas y los programas de desarrollo internacionales, regionales, nacionales y subnacionales.

En esta fecha, se insta a mejorar la seguridad vial y a integrarla en la planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, en particular mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles.

Se les anima a adoptar las mejores prácticas y los medios para promover la bicicleta entre la sociedad. A este respecto, ve con buenos ojos las iniciativas para organizar marchas de bicicletas, tanto nacional como localmente.