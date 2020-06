Realizan operativos en Tecomatlán para garantizar cumplimiento de “Sana Distancia” y “Hoy No Circula”

Elementos de Seguridad pública distribuyen cubrebocas entre la población, además que notifican de quienes incumplen con las disposiciones contra contagios de Covid – 19.

Carlos Fabián

Debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, y en consecuencia sus estados y municipios, en Tecomatlán se ha puesto en marcha la supervisión constante del cumplimiento de los decretos oficiales, esto con la finalidad de reducir el contagio del covid-19.

Es por ello que los elementos de seguridad pública de esa demarcación tienen como consigna supervisar de forma constante que toda persona que se encuentre en los espacios públicos que comprenden al territorio de Tecomatlán porten de manera correcta su cubrebocas, las aglomeraciones, mantengan su “sana distancia” y no consuman bebidas alcohólicas en los lugares público.

Se destacó que es muy importante acatar y cuidar que se cumplan las recomendaciones que han dictado las instituciones de Salud, si se quiere evitar que esta pandemia se salga de control.







Cabe destacar que si las personas no cuentan con cubre bocas en los espacios públicos, como primera medida se le otorga uno, para que pueda cuidar de su persona; no obstante, si la persona reincide o no quiere acatar la indicación, se envía un informe a la autoridad correspondiente, para que ellos designen qué medidas se tendrán que ejercer con el ciudadano.

De igual manera, estas acciones no solo se han ejercido en lo que comprende a la cabecera municipal, también en las distintas poblaciones, inspectorías y juntas auxiliares.

Estefany Véliz, elemento de seguridad pública, menciona que es de suma importancia acatar los lineamientos que decretan los órganos de salud, ya que, de lo contrario, el brote de virus COVID-19 se saldría de control, y se tendría que extender el periodo de cuarentena ya establecido.