Falsa, la polémica por las Reformas a la Ley de Educación

Redacción

El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, indicó que es falsa la polémica generada por las Reformas a la Ley de Educación en el Estado de Puebla. Aclaró que las escuelas públicas y privadas no se pueden concebir fuera del sistema educativo.

La concepción proviene de una iniciativa del Gobierno Federal desde 1993, por lo que pidió no ver un problema donde no lo hay, sino unir esfuerzos para que los niños y niñas sigan aprendiendo.

En breve, la SEP, dará a conocer el calendario escolar para aplicar también los respectivos exámenes de ingreso.

“Lo que se dice fundamentalmente, es que un párrafo donde dice que las escuelas públicas y privadas serán parte del sistema educativo estatal, pero no hay ningún problema, en primer lugar porque si uno ve, las escuelas públicas y privadas son parte del sistema educativo, no podemos decir que no sean parte del sistema educativo. Esto no vino de Puebla, vino del gobierno federal desde 1993, existe esta idea de lo que es un sistema educativo nacional en donde todos los esfuerzos son sumados como parte del sistema”, dijo.