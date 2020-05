México y ONU firman acuerdo para proteger a mujeres y niñas de violencia

Mediante dicho convenio se impulsa la prevención de la violencia de género, particularmente en lo relacionado con la implementación de servicios esenciales

Para impulsar la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres y Niñas Víctimas de Violencias Basadas en Género, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA) firmaron el Convenio Marco de Cooperación Técnica.

Mediante dicho convenio se impulsa la prevención de la violencia de género, particularmente en lo relacionado con la implementación de servicios esenciales; asistencia técnica en el marco de la Estrategia Puerta Violeta; acciones en materia de población y desarrollo, con énfasis en el fortalecimiento de la información sociodemográfica, territorial y políticas sociales; así como la promoción del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Durante la video-reunión en la que participó la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, consideró que los funcionarios municipales deben capacitarse con perspectiva de género y visibilizar esta problemática.

La funcionaria federal mencionó que en los cursos virtuales de cinco horas, a través de los cuales se atienden a tres mil 800 personas, necesitan más promoción para alcanzar el mayor número de personas capacitadas, incluyendo los policías municipales.

“Que son las primeras respondientes y si no tienen una perspectiva de género no van a atender adecuadamente a las mujeres, al contrario, las van a revictimizar. Si no capacitamos en territorio, poco vamos a lograr en la teoría y en la conceptualización de lo que significa esta atención, erradicación y prevención de la violencia”, subrayó.

Sánchez Cordero comentó que se trabaja para que las mujeres se sientan seguras en casa y en la calle, “un trabajo que ciertamente nos requiere a todas y todos”.

En la video-reunión participaron también el representante en México y director para Cuba y República Dominicana, Arie Hoekman, y la asesora regional de Género y Juventud, Neus Bernabeu, ambos de la UNFPA; la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez, y la titular de la Dirección de Protección Integral a Mujeres, Alicia Leal Puerta.