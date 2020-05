Segunda ola de COVID-19 e influenza, un nuevo reto

Autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República Mexicana refieren que hasta ahora no existe evidencia científica sobre lo que pasara con la combinación de estos dos virus.

Respecto a la segunda ola de COVID-19 en México, la cual podría llegar en octubre y combinarse con la influenza, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, aseguró que se tratará de un nuevo reto para el país.

El funcionario federal dijo que hasta ahora no existe evidencia científica sobre lo que pasara con la combinación de estos dos virus.

“Cuando lleguemos a septiembre-octubre, y comiencen a convivir influenza y coronavirus, no sabemos qué va a suceder, no hay evidencia científica que nos diga que la persona que se enferma con influenza no se puede contagiar con COVID-19, o si pueden convivir ambos virus en la misma persona. Influenza y coronavirus indudablemente van a convivir (…).Esperemos que no sea una temporada de influenza muy cruda que se pueda combinar con más enfermos de COVID-19 y que los servicios de salud se saturen muy rápidamente”, indicó.

Cortés Alcalá señaló que si bien no podría haber un nuevo confinamiento, “seguramente tendremos que hacer las actividades que ahorita estamos haciendo de regreso a la baja circulación del virus, esta nueva normalidad eso es lo que comprende”.