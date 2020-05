Poblanos sufren “Psicovid” durante esta cuarentena; especialistas ofrecen atención gratuita

El colectivo de atención Colapsic, formado por 17 especialistas en la materia, puso en marcha una estrategia de atención directa y gratuita a las y los poblanos vía telefónica para atender el Psicovid.

Miriam Espinoza

La pandemia psicológica es uno de los efectos que se han observado como consecuencia del coronavirus, y se le denomina “Psicovid”

El psicólogo clínico, José Juan Galeazzi, apuntó que entre los síntomas de este cuadro destacan el sentir que en este confinamiento una persona ya no se soporta a sí misma o a quienes lo rodean, o que busca cualquier pretexto para detectarse síntomas del Covid.

“En el área cognitiva tenemos que hay pensamientos en las personas catastrofistas. Dentro de esos pensamientos están pensamientos como el de me va a pegar la enfermedad, me voy a morir, ya se va a acabar el mundo”, dijo.

“Está dirigida para esa otra parte de la población que lamentablemente por diversas circunstancias en lugar de elegir la oportunidad están en el riesgo no pasa nada, no importa esto, nos vamos a morir no me debo de cuidar, no se puede hacer nada y a estas personas es a quienes más les está impactando este ciclo”, dijo.

Ese síndrome está constituido por 19 signos diferentes en tres áreas específicas: la cognitiva, afectiva y conductual. Cobra mayor relevancia por el reporte presentado recientemente por la organización mundial de la salud que resalta un incremento de 40 por ciento en los intentos de suicidio a nivel mundial en el marco de esta contingencia.

Como parte de la Cadena de Solidaridad en Puebla, este servicio está pensado también para trabajadores de la salud que necesiten un medio de desahogo para seguir adelante en su labor diaria contra el Coronavirus.

“Sabemos que están pasando por un momento muy difícil que están haciendo un trabajo muy digno de reconocer pero que los está afectando emocionalmente queremos hacerles saber que este servicio también está pensado para ellos en particular”, dijo.