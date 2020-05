Lo que le faltaba a 2020: NASA sospecha de la existencia de un “universo paralelo”

Vale la pena precisar que podría tratarse de un peculiar error, o bien, que se trate de una partícula que no figura en el modelo estándar de aquellas particulares.

Redacción

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) sospecha de la existencia de un universo paralelo.

Lo anterior, tras un experimento realizado en la Antena Antártica de Impulso Transitivo (ANITA), en la Antártida.



Durante las pruebas realizadas, descubrieron partículas que no corresponden a este universo.

Por lo anterior, una de las hipótesis es que provienen de un universo paralelo, en el que el tiempo transcurriría de manera inversa.

Peter Gorham, autor del estudio, explica que ANITA detecta partículas subatómicas que llegan del espacio, y en ese sentido, detectaron una extraña ocurrencia.

La detección se da cuando los neutrinos chocan con el hielo de la Antártida, provocan explosión de partículas secundarias que emiten ondas de radio, lo que se conoce como radiación Askaryan.

Uno de los neutrinos no produjo el efecto de choque, como si no proviniera del espacio, sino de la superficie terrestre, lo que es imposible; ello formula el planteamiento de un universo paralelo.



