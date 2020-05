Banda falsificadora de billetes es desmantelada por elementos de la SSP

Los detenidos son: José Orlando P., alias “El Ruso”, Margarita R., Juan Eduardo R., Liliana H., Enrique C., Sonia R., Raúl B., José René A., María Dolores M., José T., Fernando C., y Anayely C.

Redacción

PUEBLA, México.- Una banda que por más de 10 años se dedicó a la distribución de billetes falsos en la capital poblana fue desmantelada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública actividad; los integrantes de este grupo criminal también fueron asegurados en posesión de aparente cocaína.

Agentes detectaron a 12 personas en inmediaciones de la colonia San Pedro, donde realizarían presuntamente la entrega de billetes falsos; fueron identificados como: José Orlando P., alias “El Ruso”, Margarita R., Juan Eduardo R., Liliana H., Enrique C., Sonia R., Raúl B., José René A., María Dolores M., José T., Fernando C., y Anayely.

Al momento de la detención, estas personas se encontraban en posesión de billetes aparentemente falsos de diversas denominaciones, que en suma supuestamente equivalían a 6 mil 400 pesos, así como 100 envoltorios plásticos que contenían polvo blanco con las características de la cocaína.

De acuerdo con labores de inteligencia, este grupo tiene aproximadamente 10 años operando en la capital y su modus operandi consiste en reunirse por la mañana y tarde, con la finalidad de entregar a cada uno de los integrantes billetes y monedas falsas de distintas denominaciones, para cambiarlos en los mercados y tiendas de abarrotes por productos de bajo costo, actividad que realizan a diario.

Esta banda se encuentra identificada en el atlas delictivo del Gobierno del Estado, por lo que su detención era uno de los objetivos prioritarios. La Secretaría de Seguridad Pública mantiene acciones permanentes para acabar con los hechos delictivos en cualquiera de sus modalidades.