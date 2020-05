A medias, respetan Sana Distancia en zona metropolitana de Puebla

En San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango, la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados; en ocasiones, principalmente en fines de semana, pobladores caen en relajamiento social.

Iris Becerril

Mientras la mayoría de los negocios no esenciales en el primer cuadro de San Pedro Cholula permanecen cerrados para evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19, hay algunos que no se unen a la medida, como algunas zapaterías y mueblerías que operan con total normalidad.



Cholultecas refieren que aunque hay quienes procuran seguir las medidas como la sana distancia cuando salen de casa, desde el fin de semana observan que hay otras personas que sugirieron un relajamiento de las medidas preventivas, salen más a la vía pública y no usan cubrebocas.













En Cuautlancingo, la mayoría de negocios permanecen cerrados

En plena fase 3 de la pandemia del Covid-19, en el municipio de Cuautlancingo todavía se aprecian a personas que salen a las calles sin el uso de cubrebocas, son pocas aquellas que lo utilizan.



En cuestión de comercio, las cortinas de varios negocios están cerradas, es mínimo el número de locales no esenciales que permanecen abiertos como tiendas de regalos. Aquellos indispensables, como de venta de alimentos, toman medidas de sana distancia.

Siguen actividades en el “mercadito” junto al Zócalo de Coronango

Negocios provisionales que se instalaban en el primer cuadro de Coronango lucen cerrados debido a la contingencia sanitaria.



En tanto, el mercadito que se instala cada martes a un costado del zócalo continua operando. Para ingresar las personas deben usar cubrebocas, cuidar la sana distancia y aplicarse gel antibacterial al acceder.