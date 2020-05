Mandaron al corralón a 13 vehículos durante la primera semana del “Hoy No Circula” en Acatlán de Osorio

Carlos Fabián

Acatlán de Osorio Pue. – A partir de la semana pasada Acatlán fue incluido en los municipios donde se iba aplicar el “Hoy no circula”; pobladores fueron notificados respecto a que tuvieran cuidado de la terminación de sus placas ya que, aunque no había multa, se cobraría la estancia en el corralón además del traslado del vehículo.

Al municipio se le hizo algo nuevo ya que nunca en la historia se había presentado algo similar, por lo que al principio fue complicado adaptarse, sobre todo para las personas que vienen de otros municipios donde la señal no llega y por lo tanto no tienen acceso a la información.

En ese sentido, autoridades municipales precisaron que la primera semana hubo un aproximado de 13 carros detenidos.

Esta semana ha iniciado este operativo donde se ha realizado con todo éxito ya que por la mañana no hubo ningún detenido, esto ya que las personas están acatando las normas, la información se ha ido pasando por lo que esperan que en los próximos días estas cifras no aumenten y el programa “hoy no circula” cumpla su objetivo principal que es evitar la aglomeración de las personas.