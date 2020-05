Van 49 mil 219 casos de COVID-19 en México, además de 5 mil 177 defunciones: Secretaría de Salud

También se registran 27 mil 507 sospechosos acumulados y 95 mil 568 negativos. Desde el inicio de la epidemia se han estudiado a 172 mil 294 personas.

Redacción

México registra hasta este domingo 49 mil 219 casos de COVID-19 acumulados, de los cuales 11 mil 105 están activos, y cinco mil 177 defunciones, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En rueda de prensa informó que también se registran 27 mil 507 sospechosos acumulados y 95 mil 568 negativos. Desde el inicio de la epidemia se han estudiado a 172 mil 294 personas.

Indicó que la Ciudad de México, Tabasco, Morelos y Yucatán son los estados que tienen la mayor incidencia de casos activos.

Por otro lado, el funcionario señaló que los 324 municipios de la esperanza, previstos para regresar a sus actividades el próximo 18 de mayo, podrían cambiar en cualquier momento si presentarán algún caso de COVID-19.

Tal como es el caso del municipio de Copala en Veracruz, el cual este domingo registró un diagnóstico del nuevo coronavirus, por lo tanto no podrá regresar a sus actividades como se tenía previsto.

“Debe quedar muy claro que esta es una situación que puede ser cambiante. En un momento dado un municipio que aparecía sin casos, puede ser que presente casos y en manera automática deja de ser un municipio que tenga las condiciones para mantener actividades sociales, laborales y escolares”, agregó.

En ese sentido, López-Gatell recordó que si bien las autoridades estatales tienen la facultad para emitir medidas de mitigación extra, “deben respetar la disposición nacional y no se pueden iniciar las activadas que no hayan sido consideradas como esenciales”.

“Los estados son libres de poner y mantener este tipo de restricciones o de no mantenerlas si consideran de acuerdo a su riesgo que no son necesarias, lo que no debe ocurrir es lo contrario, que la autoridad federal ponga una restricción y los estados la incumplan”, indicó.

FUENTE: Notimex