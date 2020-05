‘No podemos ganar la Champions como veníamos jugando antes del parón’: Leo Messi

La Pulga explicó que con el nivel que tenían antes de la pandemia era imposible levantar la Orejona. En entrevista con el rotativo español, SPORT, el astro argentino explicó que tras la ‘polemica’ que se dio en la que supuestamente el argentino dudaba de la plantilla.

Luego de que el técnico del Barcelona, Quique Setién, reveló en entrevista a la televisión catalana ‘TV3’ que tras el confinamiento por la emergencia sanitaria del Covid-19 el Barça podría salir beneficiado en la Champions, el ‘Killer’ Blaugrana, Leo Messi, explicó que ‘jugando de la manera que venían jugando’ era imposible levantar la Orejona.

En entrevista con el rotativo español, SPORT, el astro argentino explicó que tras la ‘polemica’ que se dio en la que supuestamente el argentino dudaba de la plantilla, el contexto real era que con el nivel que hace unos meses arrastraban era casi imposible seguir avanzando en la competencia europea; sin embargo, espera que tras el parón las cosas mejoren.

“Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos. Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir.

“Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando”, explicó.

