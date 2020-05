Arranca programa de seguridad alimentaria en Lafragua

En cada recorrido de esta actividad encabezada por el presidente municipal de Lafragua, Raúl Pineda Raygoza, se han tomado todas las medidas de prevención para asegurar la integridad y salud del equipo que acompaña en la entrega de despensas.

Edith Oronzor

El ayuntamiento Lafragua puso en marcha el “Programa de Seguridad Alimentaria por Covid-19”, con la finalidad de apoyar a las familias más vulnerables, que están viviendo una situación difícil debido a la contingencia de salud actual.

Este apoyo alimentario traducido en despensas, ha beneficiado hasta el momento las comunidades de: Vista Hermosa, Las Trancas, Capulines, Agua de la Mina, Loma Bonita, San Miguel Pocitos, La Ermita, la Junta Auxiliar Tlanalapan, y la Junta Auxiliar de Cuauhtémoc. Cabe destacar que el trabajo de entrega continuará para cubrir todas las comunidades.

En cada recorrido de esta actividad encabezada por el presidente municipal de Lafragua, Raúl Pineda Raygoza, se han tomado todas las medidas de prevención para asegurar la integridad y salud del equipo que acompaña en la entrega de despensas, así como de la población beneficiada.

Finalmente, las autoridades de Lafragua exhortaron a los ciudadanos a seguir las recomendaciones básicas de prevención para cuidar la salud de todos como: no salir de casa si no es necesario, aplicar la sana distancia, lavar las manos constantemente, no compartir información de fuentes no confiables, etc.