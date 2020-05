Se niegan a venderle en el autoservicio por no ir en coche y regresa en uno de juguete

Un hombre de Reynosa, ciudad del estado de Tamaulipas, al norte de México, chocó con esta prerrogativa y tuvo que irse con las manos vacías al no haber hecho su pedido en auto.

SET Puebla Noticias

Debido a la pandemia de covid-19, muchos restaurantes han tenido que cerrar sus puertas, mientras algunos negocios logran mantener su actividad acatando estrictas restricciones para garantizar la seguridad de sus consumidores y empleados.

Este es el caso de la cadena estadounidense de pizzerías Little Caesars, que ofrece a sus clientes la opción ‘drive-thru’, que les permite ordenar y recibir el pedido a través de la ventanilla para vehículos, con la condición de ir dentro de un vehículo.

Un hombre de Reynosa, ciudad del estado de Tamaulipas, al norte de México, chocó con esta prerrogativa y tuvo que irse con las manos vacías al no haber hecho su pedido en auto. Sin embargo, según el testimonio de los internautas que lo grabaron y subieron las imágenes a las redes sociales, el hombre no se resignó y volvió al establecimiento en un coche de juguete. Esta vez, los empleados no pudieron rechazar su pedido.

Se niegan a venderle pizza en el autoservicio por no ir en coche, se va y regresa así ???? https://t.co/YeSBmVa2hx pic.twitter.com/AEgjlQwwKD — RT en Español (@ActualidadRT) May 13, 2020

Fuente: RT.com