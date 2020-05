Robert Pattinson explica por qué aceptó el papel de Batman

Robert Pattinson reveló la razón principal por la que aceptó el papel de Bruce Wayne en ‘The Batman’, la nueva película de Matt Reeves. En una entrevista con GQ, Pattinson explicó por qué decidió aceptar el reto de interpretar al personaje principal en The Batman.

Robert Pattinson será el nuevo Batman, una decisión que causó furor hace algunos meses cuando fue anunciado oficialmente. Fuera de la crítica por los detractores de Crepúsculo, lo cierto es que el actor británico ve el papel del superhéroe como una oportunidad para demostrar que hay vida más allá de la última trilogía dirigida por Christopher Nolan.

En una entrevista con GQ, Pattinson explicó por qué decidió aceptar el reto de interpretar al personaje principal en The Batman, la próxima película de Matt Reeves. Para el actor simplemente no existen razones para no hacerlo.

“A veces pienso que las desventajas — porque definitivamente lo he pensado — parecen ventajas. Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy muy muy bien hechas del personaje que parecen definitivas, aunque he pensado que hay múltiples interpretaciones definitivas del personaje.”

Uno de los ejemplos más claros de esto fue la película Batman & Robin, en la que en el George Clooney mencionó que estaba preocupado porque gran parte del terreno que se debería cubrir con el personaje ya se había hecho. “Y luego están las de Christian Bale, y Ben Affleck” menciona Pattinson, quien anticipa que hay más terreno por descubrir.

¿Dónde está la brecha? Has visto ese tipo de versión más ligera, una más cansada y otra más animalística. Y el enigma se vuelve satisfactorio. ¿Dónde está mi rol en esto? y también, ¿tengo algo dentro de mí que funcione si pudiera hacerlo? Me gusta eso.”

El papel Batman tiene desventajas que pueden convertirse en ventajas, según Pattinson

El actor menciona que hay pocas cosas en la vida que importan tanto antes de que ocurran. “Casi puedes sentir ese empuje de anticipación que te da un poco de energía” dice Pattinson, refiriéndose al papel de Batman, en el que lo vimos por primera vez en el teaser liberado a principios de este año.

En The Batman, Robert Pattinson interpretará a un Bruce Wayne que lleva más de un año como vigilante de Ciudad Gótica. Matt Reeves echará mano de villanos como Pingüino y el Acertijo, quienes pondrán a prueba las habilidades de Batman. El hecho de no contar una historia de origen — algo que hemos visto hasta el cansancio — permitirá que el film aborde otros elementos importantes de la vida del superhéroe.

De acuerdo con Andy Serkis (Alfred) y Colin Farrell (Pingüino), The Batman será más oscura que las películas anteriores. La película se estrenará el 1 de octubre de 2021 ya que, al igual que el resto de producciones, ha sido afectada por el coronavirus. Según Serkis, el rodaje estaba a la mitad cuando se suspendió por culpa de la pandemia.

Tal vez lo único que no deja bien posicionado al actor es hacer referencia a Batman & Robin, una de las peores películas de la historia por la que el mismo Clooney y el director Joel Schumacher siguen disculpándose a más de 20 años del estreno.

