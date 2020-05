Joaquín del Olmo: ‘No somos bien vistos los mexicanos en Europa’

Mencionan también sobre el sentimiento reflejado por los futbolistas mexicanos que expresan sentirse más valorados en otros lados que en su propio país, como el propio Javier Hernández.

Joaquín del Olmo, quien actualmente funge como director deportivo en el Real Oviedo del futbol español, aseguró que el futbolista mexicano no es bien visto en el balompié ibérico por la mentalidad de este, la cual no se asemeja a la forma de pensar del argentino o uruguayo.

En charla con Futbol Picante, el extécnico de Pumas reconoció que la mentalidad del mexicano suele ser cuestionada por los dirigentes en Europa.

“No es fácil, no somos bien vistos los jugadores mexicanos. Tú hablas aquí con gente y te dicen, ¿porqué invertir por un jugador que a los dos años se quiere regresar a su país?, no tenemos la sangre del uruguayo argentino de venir y quedarse a triunfar sí o sí”, reveló Del Olmo.

Otro factor que también influye para que el futbolista mexicano decida no apostar por emigrar a Europa son las bolsas que se pagan en México en comparación a lo que un futbolista nacional pudiera ganar en Europa.

“Cuando llegas acá, no ganas lo que ganabas en México, tienes que jugártela y para muestra un botón como lo es Raúl Jiménez, él salió de México siendo una figura en el América y mira lo que está logrando. Me da gusto por él y su padre. No creo que sea una cuestión de dinero sino es una cuestión más de mentalidad o deseos de salir, de querer trascender en el futbol europeo”, expresó.

Mencionan también sobre el sentimiento reflejado por los futbolistas mexicanos que expresan sentirse más valorados en otros lados que en su propio país, como el propio Javier Hernández.

“No sé porqué (‘Chicharito’) lo dice pero muchas veces no solo él sino muchos jugadores no se sienten queridos en el país, pero todos cometemos errores y aciertos, y también es cierto que jugar en Europa te hace tener una responsabilidad mayor cuando tienes que jugar en la Selección, y a todos en Europa les pasa, pero también hay que respetar puntos de vista. Tú das un punto de vista y es válido pero cuando Chicharito da un punto de vista y dice algo de alguien hace que no sea valido, en Mexico se dice quien se lleva se aguanta”, apuntó.

