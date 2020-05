El cantante Yoshio murió por complicaciones de COVID-19

Luego de varios días internado, el cantante ha perdido la vida la tarde de este miércoles. La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) lamentó el fallecimiento en su cuenta de Twitter. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario.

El cantante mexicano Yoshio, cuyo nombre verdadero es Gustavo Nakatani Ávila, perdió la vida por complicaciones derivadas del coronavirus. Su esposa Marcela Hernández, ahora viuda, fue quien dio la noticia informando que falleció a las 16:50 de este miércoles.

Apenas este lunes, Marcela solicitó en las redes sociales el apoyo de las personas para conseguirle el medicamento antiviral Remdesivir, que ayudaría al tratamiento de su pulmón colapsado.

Hijo de un inmigrante japonés y una mujer mexicana, Yoshio comenzó su carrera musical a finales de los años 70, y desde entonces desarrolló su trayectoria como baladista romántico.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) lamentó el fallecimiento en su cuenta de Twitter: El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de ANDI México comunican el sensible fallecimiento del intérprete Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. #QuedateEnTuCasa”.

“Para mí no había otra cosa más que el canto. Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí con mis padres a hacer una carrera artística. Mi papá se reflejaba en mí y me dieron todo su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi carrera”, reveló en una entrevista para TV Notas.

