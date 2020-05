La Volpe ya no quiere dirigir en México por una razón

El estratega argentino expresó su malestar por sus últimas dos experiencias en la Liga MX que lo motivaron a alejarse de los banquillos. Ricardo La Volpe logró cumplir el ciclo de cuatro años al frente de la Selección Mexicana a la que comandó en el Mundial de Alemania 2006.

El ex entrenador argentino Ricardo La Volpe afirmó que vivió problemas para gestionar a sus últimos dos equipos en la Liga MX (América y Toluca) debido a que él solicitaba refuerzos y sus peticiones no fueron escuchadas, situación de la que culpa a los promotores.

“En América, cuando le pedí al gerente deportivo (Ricardo Peláez) que me trajeran un ocho y un diez, no me traen a nadie”, recordó en declaraciones para Fox Sports Argentina.

Además, aseveró que esa situación fue muy diferente con el arribo del ‘Piojo’ Herrera al banquillo, al que sí le cumplieron con sus peticiones.

“Eso sí, cuando me voy, quien llega (Herrera) le traen a nueve (jugadores) y claro, me doy cuenta que eso lo manejan los representantes”, declaró.

En otro orden de ideas, señaló que en su etapa con los ‘Diablos Rojos’ la prensa le criticó haber perdido su estilo, sin embargo, fue tajante al comentar que los principales protagonistas son los futbolistas.

“Voy a Toluca y ahí me pasa lo mismo, cuando solicitaba a un jugador de ciertas características traían a otro y cuando tienes un apellido, como en mi caso, se dice que La Volpe ya no juega como antes, lo primero que tienen que entender es que la materia prima son los jugadores”, sentenció.

Además de su carrera en clubes, Ricardo La Volpe logró cumplir el ciclo de cuatro años al frente de la Selección Mexicana a la que comandó en el Mundial de Alemania 2006, cayendo eliminado por Argentina en los octavos de final.

Fuente: Excelsior.com.mx