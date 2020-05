Instalan filtro del programa “Hoy no circula” en Teziutlán

Se trasladarán al corralón a las personas que no acaten las indicaciones del programa. Los costos para los infractores son de 800 pesos del arrastre y un cobro del corralón por día, que va de los 80 a 100 pesos dependiendo del tamaño de la unidad.

José David Flores

Para cumplir con el programa “Hoy no circula”, se ha colocado un filtro en el municipio de Teziutlán.

El delegado de Movilidad y Transporte, Pedro García Aragón, comentó que esta semana solo sería para exhortar a la población a acatar las medidas, movilizando al corralón solo a las personas que no hicieran caso a las autoridades.

Por tal efecto, y ante la baja respuesta de la ciudadanía con los exhortos de las autoridades, se acordó implementar filtros para comenzar a sancionar a los infractores, señaló el funcionario.

De esta manera, la semana de exhorto queda descartada, y se trasladarán al corralón a las personas que no acaten las indicaciones del programa “Hoy no circula”, puntualizó Pedro García Aragón.

Agregó que los costos para los infractores son de 800 pesos del arrastre y un cobro del corralón por día, que va de los 80 a 100 pesos dependiendo del tamaño de la unidad.

Por último, el delegado comentó que se colocó un primer filtro, pero no será permanente, puesto que se van instalando de forma aleatoria, además de apoyarse con los cercos en los accesos a Teziutlán, para impedir el ingreso a vehículos foráneos que no puedan transitar en el municipio de acuerdo al programa “Hoy no circula”.

