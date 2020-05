El Monopoly de ‘Breaking Bad’ llega para tener tardes al estilo White y Pinkman

Si eres fan de una de las series más aclamadas de los últimos años, ahora podrás comprar, vender e intercambiar desde sitios como el bufete de abogados de Saul Goodman, hasta Los Pollos Hermanos.

Breaking Bad regresa a ser el centro de atención después de su última emisión hace casi 7 años y su película de 2019, El camino, pero esta vez, a través del popular juego de mesa, Monopoly, lanzado por Hasbro.

Al estilo de sus protagonistas, Walter White y Jesse Pinkman, podrás comprar, vender e intercambiar varios lugares del espectáculo, incluido el bufete de abogados de Saul Goodman y Los Pollos Hermanos.

Las locaciones se complementan con seis fichas para los jugadores, como el sombrero de Heisenberg, la campana del tío Héctor, un barril de dinero, una máscara de gas, un oso de peluche y la RV de Walter.

Este juego de mesa fue creado por USAopoly, de Hasbro, que también hizo una variedad de juegos inspirados en la cultura pop, incluidos los basados ​​en The Simpsons, The Avengers y Game of Thrones.

Esta versión menos familiar del juego de mesa, en lugar de jugar como propietario, invita a los jugadores a asumir el papel de narcotraficantes en la búsqueda de metanfetaminas y en lugar de hoteles, hay laboratorios.

El juego ya está a la venta en línea a través de la página de USAopoly a un costo de 39 dólares.

Fuente: LifeandStyle.com

KCL