Billie Eilish obtiene una orden de alejamiento para protegerse de un joven fan

La cantante estadounidense Billie Eilish ha obtenido una orden de alejamiento para protegerse de un joven fan que estuvo persiguiéndola durante una semana.

El aficionado asustó a la cantante y su familia cuando la semana pasada apareció hasta 7 veces delante de su casa, ha informado TMZ. El joven, que se llama Prenell Rousseau, no llevaba mascarilla y su comportamiento “no inspiraba confianza”.

Según la propia Billie Eilish, el intruso de 24 años llegó a su casa por primera vez el lunes de la semana pasada, llamó a la puerta y cuando el padre de la cantante le contestó, dijo: “Creo que podía haberme equivocado de casa, pero ¿vive aquí Billie Eilish?”. Al oír que la artista no vivía allí el muchacho se marchó, sin embargo más tarde por la noche volvió.

La familia de la cantante tuvo que llamar a agentes de seguridad y mientras los esperaban, el joven permaneció en la entrada de su casa, se sentó y comenzó a leer un libro, hablando solo de vez en cuando. “Mi padre le pidió repetidamente que se fuera, pero él se negó”, cita la fuente a Billie Eilish.

Cuando llegaron las fuerzas de seguridad Rousseau se fue, pero poco más tarde regresó de nuevo y esta vez se tumbó al lado de una tapia dispuesto a pasar la noche allí. Al día siguiente lo vieron accionar el pomo tratando de abrir la puerta de la casa para entrar.

El muchacho regresó una y otra vez durante toda la semana. Según la cantante, Rousseau nunca llevaba guantes, en cinco ocasiones no tenía puesta una mascarilla y en otras dos se la quitó mientras hablaba con los guardias.

Rousseau fue detenido dos veces en una semana, sin embargo el joven no acabó en la cárcel ya que la intrusión no es un delito violento y la Policía local trata de dejar en libertad a los delincuentes no violentos debido a la propagación del covid-19.

No obstante, según la información actualizada, Billie Eilish ha obtenido una orden de alejamiento que prescribe a Rousseau mantenerse a unos 180 metros de distancia de la cantante y sus padres y cesar todo contacto. Además deberá acudir a una audiencia el 1 de junio.

