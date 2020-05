Inicia programa ‘Hoy no circula’ en Teziutlán

Aplica para todos los vehículos particulares del municipio e inclusive para unidades foráneas a Teziutlán, a quienes solo aplicará el programa al ingresar a la ciudad. habrá excepción para las unidades del transporte público de todo tipo, vehículos que reparten comida, CFE, Telmex, servicios funerarios, grúas y unidades oficiales.

José David Flores

Como medida preventiva por la contingencia sanitaria, en la Perla de la Sierra da inicio el programa ‘Hoy no Circula’.

El delegado de Movilidad y Transporte, Pedro García Aragón, comentó que, aplica a partir del 11 de mayo en un horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y hasta que las autoridades estatales decreten retirar el programa.

De igual forma mencionó que, aplica para todos los vehículos particulares del municipio e inclusive para unidades foráneas a Teziutlán, a quienes solo aplicará el programa al ingresar a la ciudad.

Por otra parte, García Aragón agregó que, habrá excepción para las unidades del transporte público de todo tipo, vehículos que reparten comida, CFE, Telmex, servicios funerarios, grúas y unidades oficiales.

Dado que la población de Teziutlán no está totalmente enterada, no habrá multas o arrastre durante esta primera semana, y por su parte solo se hará un llamado de atención a los usuarios que no hagan caso, evitando el arrastre de la unidad, comentó.

Pedro García, exhortó a la población a acatar las indicaciones del programa “Hoy no circula”, puesto que en caso de reincidir cuando su vehículo no lo tenga permitido, será acreedor a ser arrastrado al corralón, aspectos en los cuales se pagan multas.

ARP