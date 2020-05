Clausuran base de la Ruta 7 de Tlatlauquitepec

No aplicaba las medidas sanitarias y no contaba con documentos necesarios para prestar sus servicios de igual manera, dicho inmueble no contaba con pago de los derechos municipales.

José David Flores

Tras no acatar las medidas sanitarias y no contar con la documentación correspondiente clausuraron la base de la ruta 7 en Tlatlauquitepec.

Este fin de semana personal de Desarrollo Económico, Protección Civil y la Dirección de Salud del ayuntamiento, realizaron inspecciones en diversos establecimientos del municipio, para verificar que cumplieran con las medidas de sana distancia, y que estuvieran al tanto del pago de sus derechos.

Una inspección se realizó en el predio ubicado en la calle Eduardo Guerra número 2, colonia Centro, donde se procedió a verificar que dicho establecimiento cumpliera con las condiciones de sanidad e higiene, para evitar contagios del virus Covid-19.

El personal se percató que no aplicaba las medidas sanitarias y no contaba con documentos necesarios para prestar sus servicios, de igual manera, dicho inmueble no contaba con pago de los derechos municipales, por lo cual su funcionamiento era ilegitimo, y se procedió a clausurar.

De igual forma, el edificio era utilizado como base por representantes de la ruta 7, línea que también se negó a firmar un acuerdo con el municipio para aplicar las medidas sanitarias.

Cabe señalar que no se ha prohibido el ingreso a las unidades de la ruta 7 al municipio, simplemente no cuentan con una base fija para los vehículos, realizando solo ascenso y descenso de pasajeros en las paradas designadas.

