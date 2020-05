México aporta un millón de euros para desarrollo de vacuna contra el coronavirus

Pacientes mexicanos serán sometidos a las pruebas del remdesivir, potencial medicamento contra el COVID-19. México participará en un selecto grupo internacional de científicos para el desarrollo de vacunas y medicamentos.

En el día marcado por las autoridades sanitarias como el del pico máximo del coronavirus, el gobierno federal informó de la participación de México en el concierto internacional para el desarrollo de una vacuna.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del canciller Marcelo Ebrard, ofreció su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional en la Ciudad de México. Ahí se abundó sobre los efectos de la iniciativa que presentó el presidente antes los líderes del G-20, para evitar la acumulación de medicamentos y vacunas por parte de las potencias.

De acuerdo con Ebrard, la iniciativa de López Obrador se convirtió en una resolución de la ONU. “Naciones Unidas presentó una iniciativa para que todas las naciones puedan participar en la realización de una vacuna”, dijo.

“Estamos invitando a la UNAM y a centros de investigación públicos y privados, para participar en tres protocolos en curso para la fase 1, cuando se empieza a probar”, explicó.

“México es de los 12 países que más participan en la investigación”, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores.

Según el canciller, la participación de México, que aportó de forma inicial al grupo un millón de euros, es estratégica.

“Lo más relevante es tener acceso a los desarrollos que están haciendo las mejores universidades y centros de desarrollo en el mundo. Eso pone a México en la posibilidad de llegar a México en tiempo a la vacuna y nos hace crecer tecnológicamente, es un tema estratégico nacional”, dijo.

Ebrard informó que fue López Obrador quien pidió acelerar el paso para participar, aunque ya hay investigaciones en curso en México, en el ámbito público y privado.

Como actual presidente de la Organización de Estados Americanos y del Caribe, México encabezará los esfuerzos de América Latina tanto en el desarrollo a la vacuna, como en el acceso a los potenciales medicamentos contra el COVID-19.

“Se hizo un primer esfuerzo para incluir a México, vía el INER, ya que es el que lleva el protocolo, vamos a ampliar el número de pacientes en México para las pruebas de remdesivir”, dijo.

“Hemos hablado con el laboratorio que desarrolló remdesivir, para tener acceso cuando el medicamento esté listo en el mercado”.

Las reflexiones de López Obrador

En el día pico del coronavirus en México, López Obrador compartió algunas de sus reflexiones sobre la pandemia que ha cobrado cientos de miles de vidas en el mundo.

“Yo escribí un texto sobre las lecciones de la pandemia y al final del texto hago una síntesis de los que considero más importante y en este texto hablo de garantizar el acceso general a la salud, que no se deje al mercado el tema de la salud, que no sea un asunto mercantil sino que sea un asunto vinculado estrechamente a los derechos humanos, al derecho que tenemos todos”, dijo.

“Es indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud y al mismo tiempo considerar que al igual que la educación y la seguridad social, la salud no puede ser una simple mercancía, ni un privilegio”, agregó.

“Dejaron el sistema en ruinas”: López Obrador respondió a las críticas de los ex secretarios de Salud de Calderón y Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de las críticas que han hecho los ex secretarios de Salud José Narro, Julio Frenk Mora y Salomón Chertorivski, a la estrategia y cifras del gobierno federal sobre el avance del coronavirus.

“Tiene que ver con los intereses políticos, partidistas, todos ellos estuvieron en gobierno con partidos opositores a nuestro gobierno y yo creo que los mexicanos saben quién es quién en el tema de salud, que dejaron como está el sistema de salud, no miento, lo estamos levantando, lo dejaron en ruinas, imperó la corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas, cientos de hospitales inconclusos por todo el país, un cementerio de hospitales, de centros de salud abandonados”, estableció el mandatario.

El miércoles el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que durante la gestión de José Narro, uno de sus principales críticos, se abandonaron más de 300 hospitales.

“Hagan la investigación cuántos hospitales abandonados en Oaxaca, Chiapas, Yucatán. No sé quién era secretario de Salud en ese entonces, me tocó ir a Ciudad Juárez, con un hospital que inauguraron, pusieron la fachada como escenografía, se cortó el listón y lo dejaron inaugurado, pero adentro quedó en obra negra y desde luego que lo cobraron”, recordó López Obrador.

Los ex funcionarios cuestionan la veracidad de las cifras que presenta diariamente el gobierno federal, que fijó este 8 de mayo como el pico máximo de la pandemia en México.

“De todas maneras, ellos, los ex secretarios de Salud tienen todo el derecho de opinar, de manifestarse, de criticar, de disentir, pero es la gente la que tiene qué opinar sobre esto. Yo decía que eso que llamaban seguro popular, ni era seguro, ni era popular, no había medicinas, no había médicos y mucha corrupción”, acotó López Obrador.

“Es natural que ellos no vean con buenos ojos lo que nosotros estamos haciendo, qué bueno que haya debate, nosotros le tenemos mucha confianza al Dr. Alcocer que es un científico, pero además un hombre honesto”.

Como hizo durante la semana, López Obrador dio un espaldarazo al subsecretario de Salud. “López-Gatell, al que más critican, es una persona honesta, con cultura general”.

