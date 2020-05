Liga MX podría regresar hasta julio: Guillermo Almada

Guillermo Almada habló sobre la reanudación del torneo, así como de las dificultades al volver a las canchas. El estratega aseguró que hay clubes en México que ya podrían tener actividades en cancha.

Mientras la humanidad sigue combatiendo la pandemia de coronavirus, eventos deportivos comienzan a ver posibles fechas de reanudación. Aunque aún México sigue en la etapa tres de la contingencia, revelaron una posible fecha para la reanudación de actividades del fútbol azteca.

En una entrevista, Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, comentó cuándo podría regresar la Liga MX a las actividades. “Ya nos han dicho que no se podrá entrenar ni en mayo, ni en junio y tenemos mucho tiempo por delante y será hasta julio cuando se pueda volver a jugar”, expresó para el programa Derechos Exclusivos de Uruguay de la cadena 1050.

Indicó que también falta tiempo para que los equipos puedan iniciar sus actividades en las instalaciones de los clubes. “Entre la segunda semana de junio y julio se regresará a los entrenamientos”, aclaró.

El estratega aseguró que hay clubes en México que ya podrían tener actividades en cancha, pero aclaró que los dirigentes prefieren que haya un regreso general. “La liga quiere unificar a todos los equipos. Nosotros ya podríamos entrenar con la sana distancia y demás porque en Torreón no hay muchos casos”, apuntó.

La liga quiere unificar porque en lugares como en la Ciudad de México hay muchos casos y ahí no se puede

Y es que en Coahuila, entidad donde está Torreón, tiene 491 casos positivos de COVID-19, de acuerdo a la Secretaría de Salud. En cambio, la Ciudad de México tiene 7,521 casos y es la región con más contactos en la República Mexicana.

Hasta el corte de este miércoles, los números nacionales son 27,634 casos positivos acumulados. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 2,704 defunciones por coronavirus.

El sudamericano explicó que el retorno a la cancha no será sencillo, pues los jugadores tendrán que recuperar la forma física. “Cuando reiniciemos empezaremos de cero y no podemos exponer a los jugadores a una lesión porque no es lo mismo entrenar en un campo que en tu casa”, agregó.

Ante todo, recalcó que lo más importante es proteger su salud y las de sus familias. “Lo importante es cuando volvamos que no falte nadie. Se han perdido muchas vidas”, lamentó.

También comentó cómo ha estado en contacto con sus jugadores para seguir con sus entrenamientos. “Yo y mi equipo nos comunicamos vía zoom otras veces vía Whatsapp, nosotros le hemos distribuido materiales a los jugadores, pero no es lo mismo porque prácticamente vamos a empezar desde cero”, finalizó.

México no es el único país que está planeando regresar a las actividades. Otras ligas ya han puesto fechas específicas para que el balón ruede de nuevo, tras meses de incertidumbre.

En Alemania, Serbia, Turquía y Croacia ya están planeando el regreso a las canchas. La Bundesliga volvería la segunda mitad de mayo, la liga croata y la Superliga de Serbia el 30 de mayo, mientras que la Superliga de Turquía el 12 de junio.

Sin embargo, hay campeonatos que ya fueron cancelados para evitar poner en riesgo a la población. El Salvador, Holanda, Argentina, Honduras y Francia son los países de decidieron dar por terminadas sus ligas de torneo de fútbol.

