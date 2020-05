Cierran temporalmente plaza comunitaria de Naupan

El día de tianguis o día de plaza en este municipio, se venía realizando cada lunes, con las medidas de seguridad establecidas como: utilización de cubrebocas, gel antibacterial, y sana distancia. Ahora, se cerrará temporalmente.

Myeda Romero

Después que se confirmaran tres casos positivos de COVID-19 en el municipio de Naupan, el presidente municipal, Valerio Escorcia Calva, informa que debido al virus tiene la obligación como autoridad de cuidar la salud de la ciudadanía por ello, mediante sesión extraordinaria de Cabildo, ha tomado la decisión de cerrar temporalmente la plaza comunitaria, que se ha establecido los lunes, para abastecer los productos de primera necesidad.

Puesto que el municipio no cuenta con un mercado fijo que suministre los productos de primera necesidad, no se había cerrado con el fin de no perjudicar la economía de los locatarios.

Escorcia Calva, reiteró su apoyo y pide paciencia ante esta contingencia, así como seguir todas las recomendaciones de sanidad. Reiteró su compromiso con cada uno de ellos y enfatizó que buscará y seguirá trabajando en estrategias necesarias para apoyar a la ciudadanía.

ARP