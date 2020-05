Productores de flor esperan incrementar sus ventas para el próximo Día de las Madres

La cosecha de flor de nube no se detuvo y ahora los productores tienen la esperanza de vender su producto durante el próximo 10 de Mayo. Aunque debido a la pandemia, por COVID-19, pretenden vender solo el 20% de lo acostumbrado.

Andrea Casco

A diario hombres y mujeres trabajan en el cultivo de las tierras, en San Pedro Cholula Don Miguel dice que esta situación por la que atraviesa el mundo a causa del COVID-19 es una situación que no creé.

Siembra nube y el 10 de Mayo, Día de las Madres, era la mejor de sus temporadas, al igual que Todos Santos, del 100% que vendía, hoy sólo espera vender el 20%.

Hay algunas actividades que obligadamente tuvieron que frenar a causa de la emergencia sanitaria hoy, el acceso al zócalo de este municipio permanece restringido al público.

Pero el campo, no puede esperar, los campesinos afirman que la cosecha no falla de no hacerlo hasta mil 800 rollos de nube podrían verse afectados.

Agradecen que el campo sea siempre bondadosos con ellos, aquí se trabaja siempre guardando distancia por lo que el riesgo de contagio es menor.

ARP