Invitan a paisanos que retornan a Teziutlán mantener resguardo domiciliario

Personal de Salubridad y Protección Civil mantienen un monitoreo con las personas que retornan al país, a fin de tener una pronta respuesta si la persona presenta un síntoma relacionado con el coronavirus.

José David Flores

Derivado de la constante movilización de paisanos o migrantes a sus lugares de origen, las autoridades municipales de Teziutlán, exhortan a las personas que retornan a mantener un resguardo domiciliario.

La medida la aplican los elementos de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil en los cercos sanitarios, quienes exhortan a las personas que arriban del extrajeron a mantener una cuarentena voluntaria en sus hogares.

El Secretario General del ayuntamiento, José Manuel Bello, comentó que, a través de los diferentes jueces e inspectores de barrio, se tiene proximidad social con las personas que retornan del extranjero.

Se realiza con el propio apoyo de la ciudadanía, acuden al domicilio de la o las personas para invitarlos a mantener un reguardo domiciliario durante 14 días, aunque no presenten síntomas de covid-19, pero también que no salgan a reuniones, no visiten a familiares o amigos, y eviten las fiestas.

Manuel Bello, mencionó que si la persona presenta un molestar será trasladado de inmediato al Hospital General de Teziutlán, para que sea valorado y se le realice la prueba respectiva.

