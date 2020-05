No habrá NFL México 2020: la liga canceló juegos en el extranjero por coronavirus

Los juegos de la temporada 2020-2021 los disputarán en territorio estadounidense. La decisión se tomó después de que Roger Goodell, comisionado de la NFL, consultó con las franquicias y los gobiernos locales.

La National Football League (NFL) anunció que los juegos programados para este año en México y Reino Unido se pospondrán para el 2021, consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus.

En un comunicado de prensa, la liga informó que celebrará todos los encuentros de la temporada 2020-2021 en Estados Unidos, bajo los protocolos enfocados en el bienestar de los jugadores, el personal y los aficionados.

La Serie de Juegos Internacionales 2020 contemplaba un juego en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, y cuatro encuentros en Londres, dos en el Estadio Wembley y dos en el Estadio Tottenham.

La decisión se tomó después de que Roger Goodell, comisionado de la NFL, consultó con las franquicias, los gobiernos locales, Asociación de Jugadores de la NFL, autoridades sanitarias y socios internacionales en donde se disputan los encuentros.

En tanto, Christopher Halpin, vicepresidente Ejecutivo de NFL y director de Estrategia y Crecimiento, destacó el apoyo de los gobiernos locales y de los estadios en México y Reino Unido, “quienes están de acuerdo con esta decisión, y esperamos volver para los juegos en ambos países para la temporada 2021”.

La NFL había anunciado en marzo los equipos locales: Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars y Miami Dolphins.

En el caso de México, Arizona fungiría como equipo local. En la capital del país se han disputado tres encuentros de temporada regular: Houston Texans vs Oakland Raiders (2016); New England Patriots vs Oakland Raiders (2017); Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers (2019).

La asistencia promedio en el Estadio Azteca fue de 76,694 personas por partido, de los cuales se estiman que 10% son aficionados estadounidenses.

Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Grupo Televisa, señaló: “Durante las últimas semanas estuvimos en contacto con la NFL y su gran equipo de colaboradores. Con ellos, hay coincidencia de que para que la afición en México y los turistas que visitan nuestro país –con motivo del juego– puedan planear su viaje adecuadamente y tener la mejor experiencia, es conveniente diferir el juego de este año”.

De acuerdo con Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad México, para el juego del 2019 estimaron una derrama económica por USD 257 millones.

Las personas que visitan la capital del país en promedio tienen una estancia de 5.5 días y se generan aproximadamente 2,900 empleos relacionados con el partido de futbol americano.

Al posponerse el juego de este año, México tendrá juego de temporada regular para el 2021 y 2022.

Las Grandes Ligas también pospusieron los juegos que tenía contemplados en México, Puerto Rico y Reino Unido.

Ante dicho escenario, Rodrigo Fernández, director de la oficina de la MLB, declaró para Séptima Entrada que México podría recibir para el 2021 dos series.

“Vamos a tener dos series y la intención es estar en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, en alguna de estas tres ciudades vamos a tener dos series. Cuando ya estén un poquito más avanzadas las pláticas, ya les podemos informar mejor”, comentó al portal especializado en béisbol.

Cabe señalar que son juegos que están estipulados en el contrato colectivo de los jugadores y por lo cual reciben una remuneración.

En el caso de duelos de temporada regular, se estipuló que la asociación de jugadores entregará USD15,000 peloteros que participen en los partidos con sede en México, Puerto Rico o República Dominicana.

