En plena cuarentena, puma en peligro de extinción aparece en el patio de una casa

Un puma #Yaguarundí apareció en plena #Cuarentena en una vivienda de calle Alvarado de La Paz. Policías de la Brigada de Delitos Rurales y de la Jefatura Departamental La Paz colaboraron para su captura y postrior liberación en su hábitat natural. Se trata de una especie en vías de extinción también conocida como #GatoMoro #Leoncillo o #PumadelaCosta según informó la Brigada de Abigeato a #LaSexta. #Animales #Extinción #EntreRíos #Naturaleza