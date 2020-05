Familia regala memelas; se une a la Cadena de Solidaridad

Familia poblanas se han sumado a la Cadena de Solidad donando lo que pueden a las personas más necesitadas, durante esta pandemia por COVID-19. Silvia, regaló 200 memelas la mañana de este lunes a quién se acercaba a solicitar el antojito.

David Portillo

En Bosques de San Sebastián, la familia Gasca Pérez se unió a la Cadena de Solidaridad para apoyar a quienes menos tienen durante esta pandemia de COVID-19, y regalaron 200 memelas a quienes se acercaban a pedirlas.

Durante la mañana de este lunes en la esquina de las Avenidas Girasoles y Campestre regalaron estos antojitos, a pesar de vivir una situación similar no fue impedimento para apoyar a las y los poblanos.

“Yo me atreví a regalarles una gordita a la gente que realmente lo necesita, igualmente hay mucha gente que por antojo por sus necesidades su economía no les permite esto … Padecemos todos por la misma situación y me atreví a donarles un bote y medio de masa a toda la gente que realmente lo necesita”, señaló Silvia Gasca dueña del puesto.

