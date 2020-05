Varios usuarios reportan un problema muy grave con el Galaxy S20 Ultra

Según varios usuarios, en el caso de este modelo el vidrio que rodea la cámara trasera se comenzó a resquebrajar. Mientras que algunos simplemente experimentaron una pequeña grieta en el vidrio, otros reportaron que este se rompió de manera abrupta. Hay ya muchos casos confirmados de este problema .

SET Puebla Noticias

Como algunos sabrán, Samsung hace poco estrenó su nueva gama alta de celulares con Galaxy S20 y sus variantes, S20+ y S20 Ultra, los cuales hace poco llegaron a la Argentina. Si bien se tratan de teléfonos más bien caros, la compañía coreana aseguró que la calidad de ellos lo vale. Aún así, ya comenzaron a llegar los primeros reportes de problemas con estos modelos, y uno en particular con el Galaxy S20 Ultra llamó mucho la atención.

Según varios usuarios, en el caso de este modelo el vidrio que rodea la cámara trasera se comenzó a resquebrajar. Mientras que algunos simplemente experimentaron una pequeña grieta en el vidrio, otros reportaron que este se rompió de manera abrupta. Hay ya muchos casos confirmados de este problema, los cuales están contando sus experiencias en un hilo dentro del foro público de Samsung.

Lo interesante es que afirman que no estaban haciendo nada con el teléfono, cuando se dieron cuenta que esta parte se rompía. Algunos hasta afirman que estaba simplemente sobre una mesa y, una vez que lo miraron, había aparecido una grieta en el vidrio. En todos los casos, aseguran que no lo soltaron, ni lo trataron de manera brusca. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial de parte de la compañía tecnológica coreana. Sin embargo, algunos expertos del foro han opinado al respecto.

Si bien no tienen relación alguna con la compañía, se tratan de personas que dicen tener un vasto conocimiento en sus productos. No pudieron dar una razón por la cual sucede esto con los S20 Ultra, pero sí reocomendaron acercarse al soporte, si bien la mayoría de los lugares de arreglo técnico de smartphones están cerrados por la pandemia en este momento. Como si esto fuera poco, el seguro del teléfono no cubre daño físico.

Aún así, la gente confundida y enojada que publicó en el foro espera que Samsung haga una excepción con esto, ya que se trata de un problema bien documentado y el teléfono sale alrededor de U$S1400. Algunos portales tecnológicos teorizan que se puede tratar o de un defecto que solo comparten algunos dispositivos en específico, o un problema con el setup de cámeras del S20 Ultra, que es más grande de lo usual y quizás puede romperse al hacer presión contra una superficie o entorno en concreto.

Fuente: Elintransigente.com

ARP / KC