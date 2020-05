Viven Día del Niño atípico en Libres

Entre las actividades que realizaron los pequeños en su día desde casa estuvieron: comer pastel o helado de su sabor preferido, ver sus películas favoritas, dibujar, participar en juegos de mesa o en línea.

Edith Oronzor

El Día del Niño fue realmente diferente para todos los niños y niñas de nuestro país y por ende de sus diferentes regiones, la causa de este gran cambio: la actual pandemia por COVID-19.

El confinamiento es una de las medidas eje para evitar el contagio de coronavirus, por ello en la Región de Libres los pequeños tuvieron que pasar su día en casa, sin poder visitar a sus amigos o parientes, sin ir a la escuela y sin hacer las actividades que tenían planeadas realizar en una fecha tan significativa.

Muchos padres de familia tuvieron que poner en práctica su creatividad y no cancelar o suspender este festejo, sino adecuarlo a las condiciones actuales.

Entre las actividades que realizaron los pequeños en su día desde casa estuvieron: comer pastel o helado de su sabor preferido, ver sus películas favoritas, dibujar, participar en juegos de mesa o en línea, realizar manualidades, comer su platillo preferido y si las posibilidades económicas lo permitían los pequeños recibieron algún juguete.

El pequeño Víctor lamenta no ir a la escuela todavía: “Este día del niño lo celebramos en familia con una comida sencilla, mi abuelito me obsequió dinero. Este año fue diferente porque tuvimos que estar aislados y no hubo festival… extraño a mis amigos del colegio”, comentó

Por su parte, Renata compartió que en esta fecha acostumbra visitar un zoológico: “Antes no había contingencia y todo eso, antes yo iba a Africam Safari y esta vez no se pudo. Pero no importa en qué lugar estés, lo importante es estar feliz, agradecidos y contentos”.

Cabe destacar que a pesar del largo confinamiento en casa, los niños y niñas pudieron pasar un día agradable, aunque anhelando la normalidad de sus días previos a la contingencia.

ARP